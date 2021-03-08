İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Varto'da kar yağışı

Muş’un Varto ilçesinde bahar ayına rağmen etkili olan kar yağışı yolları kapattı.

Muş'un Varto ilçesinde bahar ayına rağmen etkili olan kar yağışı yolları kapattı.


İlçede akşam saatlerinde yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeye bağlı bulunan yüksek kesimlerdeki köylerin ulaşımını aksattı. İlçe Özel İdaresi Müdürü İmam Karahan, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle bazı köy yollarının kapandığını, kar yağışının dinmesinin ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.