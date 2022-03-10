İhlas Haber Ajansı

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Varto'da kar yağışı

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.


İlçede mart ayının 2. haftasında etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle bazı köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde bugün yağan kar 10 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.


Varto İlçe Özel İdaresi yetkilileri, yüksek kesimlerde fırtınanın etkili olması nedeniyle yaklaşık 20 köy ve mezranın yolunun kapandığını ve kar yağışının durmasıyla çalışmaların başlatılacağını bildirdi.

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