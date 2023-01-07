Varto'da kar yağışı

Muş'un Varto ilçesinde, 2023 yılının ilk karı yağdı.

Varto'da her sene erken yağan kar, bu sene geç de olsa yağdı. Günlerdir bahar havasının hakim olduğu ilçede vatandaşlar, bu sabah karla uyandılar. Bingöl ve Şerafettin dağlarının yüksek kesimlerinde kar yağışı daha etkili olurken, ilçede yağan kar yağışı sonrasında hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Varto'da besicilerin hayvanlarını ahırlara aldığı görüldü.