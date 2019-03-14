Varto'da ‘Kara Çarşamba' programı

Muş'un Varto ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından ‘Kara Çarşamba' günü nedeniyle yemek dağıtıldı.

Pir Sultan Abdal Kütür Derneği, Alevi inancına göre ‘Kara Çarşamba' nedeniyle bir program düzenledi. Burada bir konuşma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ, mart ayının ilk haftasına denk gelen çarşamba gününün erkeklerin alınlarına kara bir leke ya da is sürerek hastalara şifa verilsin diye bazı inançların yapılmasında niyazda bulunulduğunu söyledi. Akdağ, “Tunceli, Bingöl ve Varto çevresinde ‘Kara Çarşamba' olarak kabul edilen ve mart ayının ilk çarşamba günü erkeklerin alınlarına kara bir leke ya da is sürerek, ondan sonra ırmak ya da derelere girerek bu karaları temizlerlerdi. Ayrıca yabani gül ağacı, kuşburnu ağacı veya esnek ağaçların uçları kesilir ve bu uçlara daire şekli verilmek üzere bir birlerine bağlanarak bir daire veya çember oluşturulurdu. Tüm insanlar bu çemberden özellikle hasta olanlar geçirilirdi. Böylelikle kurt kafasının ağzı bağlanırdı. Kurtlar hayvanlara zarar vermesin diye. Başka bir deyişle bugünün anlamı kurtulmamıza sebep olduğundan, bugünün hürmetine hastalarımıza şifa verilsin, bu günün hatırına kurtlar hayvanlarımıza dokunmasın diye dua ve niyazda bulunulurdu. Bugün ayrıca Hazreti Muhammed'in yapılan eziyetlerden kurtulduğu gün olarak da anılır. Halk bir araya gelerek dua ve niyazlarla bugünü anar. Evlerde çokça sevilen yemekler yapılıp bir kısmı fakirlere ya da o köydeki tüm canlar davet edilerek ikram edilirdi. Özellikle ğaşıl yemeği yapılır ve tercih edilirdi. Bir bakıma nefsin için ne istersen bir başkasına da onu dile ya da iste inancının ve ilkesinin gereğini yerine getirmektir” dedi.

Cem evi dedesi Hasan Ballı ile vatandaşların katıldığı programda, yöresel ğaşıl yemeği ikram edildi.