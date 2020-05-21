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Varto'da kara sabanların yerini atlar aldı

Muş’un Varto ilçesindeki çiftçilerin yıllar önce öküzlerle yaptıkları bostan sürme işi, şimdilerde ise daha rahat olduğu için atlarla yapılıyor.

Muş'un Varto ilçesindeki çiftçilerin yıllar önce öküzlerle yaptıkları bostan sürme işi, şimdilerde ise daha rahat olduğu için atlarla yapılıyor.


Son zamanlarda kara saban ve öküzün yerini alan atlarla çift sürülerek ekim yapılıyor. Yıllarca tarlalarını kara saban ve öküzlerle sürdüğünü söyleyen Kemal Işıkbaş adlı vatandaş, “Ben Varto'nun İçmeler köyünde kalmaktayım. Babam köyde hem hayvancılık hem de çiftçilik yapardı. Bizim bir çift öküzümüz ve bir kara sabanımız ile bir kağnı arabamız vardı. Tüm nakliye işlerini tarla, bağ ve bahçe işlerini öküzlerle yapardık. Traktörlerin devreye girmesi ile birlikte artık öküzler yok olmaya yüz tuttu. Çiftçiler öküzlerini sattılar. Traktörlerin girmediği yerlere, yani bağ, bahçe ve bostan denilen yerlere artık atlar girmektedir. Bostanları atlarla sürüyoruz. Bunun da kara saban kadar randımanlı olmadığının kanaatindeyim” dedi.


Varto'nun Yeni Mahallesi'nde 6 nüfusu ile birlikte yaşadığını ve sadece atı ile çiftçilik yapıp elde ettiği gelirle geçimini sağladığını söyleyen Remzi Can da, kara saban ve öküzle artık kimsenin çift sürmediğini kaydetti. Can, ilçede kendisi ile birlikte birkaç kişinin bu işi yaptığını ifade etti.

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