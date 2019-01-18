Varto'da karne dağıtımı

Muş'un Varto ilçesindeki öğrenciler karnelerini alarak 15 günlük tatile çıktı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, Millî Eğitim Müdürü Yalçın Süne, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Erkan Kaçmaz, ikinci dönemde daha çok çalışmaları ve ileriye dönük kendilerine yön vermeleri için tavsiyelerde bulundu.

Kaymakam Kaçmaz, cam kemik hastası olan Muhammed Can Gümgüm'ün de karnesiyle birlikte çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Kaçmaz, ‘Yılın Annesi' seçilen İstek Çelik adlı kadına da belgesini verdi.

Varto ilçesinde 71 okulda eğitim öğretim gören yaklaşık 7 bin öğrenci, karnelerini alarak 15 günlük tatile çıktılar.