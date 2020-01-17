Varto'da karne dağıtımı

Muş'un Varto ilçesindeki öğrenciler karnelerini alarak 15 günlük tatile çıktı.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle Cumhuriyet İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Varto Millî Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Şube Müdürü Evren Biter, Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Sait Turan, öğretmen ve öğrencilerle veliler katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Milli Eğitim Müdürü Süne, ikinci dönemde daha çok çalışmaları ve ileriye dönük kendilerine yön vermeleri için tavsiyelerde bulundu.

Varto ilçesinde 71 okulda eğitim öğretim gören yaklaşık 7 bin öğrenci, karnelerini alarak 15 günlük tatile çıktılar.