Varto'da ‘kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Muş'un Varto ilçesinde de start aldı.

Şehit Coşkun Özcan İlköğretim Okulu önünde düzenlenen etkinliğe Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Şehit Coşkun Özcan İlköğretim Okulu önünde bulunan yolda kırmızı çizgiyi çeken Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, “Tüm kurum amirlerimizle bugün bir farkındalık oluşturmak için buradayız. Önceliğimiz yaya. Bakanlığımızın bu konuda hassasiyetleri var. Farkındalık oluşturmak için burada bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Yaya kırmızı çizgimizi çizeceğiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise okul önlerinde yaya geçitlerinin olmasının önemine değinerek, “İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu uygulama çok önemlidir. Çocuklarımızın çıkış saatlerinde sıkıntı yaşamamaları için bütün sürücülerimizden isteğimiz, öğrencilerimize öncelik verelim. Öğrencilerimiz sıkıntı yaşamasınlar, güvenle evlerine gitsinler” ifadelerini kullandı.