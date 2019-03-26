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Varto'da koltuksuz minibüste yolculuk yapan 40 kaçak göçmen yakalandı

Muş’un Varto ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.

Muş'un Varto ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, İran üzerinden Erzurum'a gelen ve oradan da Muş üzerinden İstanbul'a gitmekte olan koltuksuz bir minibüs, Muş-Varto karayolu üzerinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrolde yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 30 Afganistan, 2 Bangladeş, 4 Pakistan ve 4 Somali uyruklu olmak üzere 40 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsü gözaltına alındı.



Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü aracı ile Muş'a gönderildi. Kulam Sekin isimli kaçak göçmen, şebeke ile geldiklerini ve kendisinin 350 dolar ödediğini ve diğer arkadaşların ise bin dolar ödediklerini söyledi.

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