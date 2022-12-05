İhlas Haber Ajansı

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Varto'da köpeklere eziyet eden 3 kişiden 1'i tutuklandı

Muş’un Varto ilçesinde köpekleri dövüştürerek eziyet eden ve o anları kameraya alan 3 kişiden 1’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muş'un Varto ilçesinde köpekleri dövüştürerek eziyet eden ve o anları kameraya alan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Muş'un Varto ilçesi Güzelkent köyünde 24 Kasım'da 2 kişinin boş arazide köpekleri dövüştürerek eziyet ettiği görüntüler tepki çekti. Gelen ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, köpekleri dövüştüren 2 kişi ile görüntü çeken 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.S., U.K. ve C.T. jandarmadaki işlemlerin ardından öğlen saatlerinde Varto Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Hayvana eziyet ve hakaretten H.S. tutuklanırken, U.K. ve C.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan H.S., Muş Kapalı Cezaevine gönderildi.

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