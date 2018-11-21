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Varto'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti

Muş’un Varto ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti verildi.

Muş'un Varto ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde Kur'an-ı Kerim ziyafeti verildi.


Hacı Kaya Özer Camii'nde yapılan Kur'an-ı Kerim ziyafetinde zaman zaman duygulu anlar yaşandı. Bursa ve Çanakkale'den gelen imam hatip hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim ziyafeti büyük ilgi gördü. Kur'an-ı Kerim ile birlikte dünyaya gelen iyi niyet ve hoşgörü ortamının, yine O'na sahip çıkmakla devam edebileceğini söyleyen Varto Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun, yapılan programa katılımlarından dolay herkese teşekkür etti.


Programa Varto Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun, Varto Vaizi Mehmet Şefik Orak da katıldı.

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