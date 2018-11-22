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Varto'da 'Mevlid-i Nebi Haftası' kapsamında “Peygamber ve Gençlik “konferansı

Muş’un Varto ilçesinde ’Mevlid-i Nebi Haftası’ kapsamında "Peygamber ve Gençlik" adlı konferans düzenlendi.

Muş'un Varto ilçesinde 'Mevlid-i Nebi Haftası' kapsamında "Peygamber ve Gençlik" adlı konferans düzenlendi.


Kültür Merkezi Konferans Salonunda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Konferansın açılış konuşmasını Varto İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Çoşkun yaptı. Çoşkun ”Ailelerin evlatlarını Hazret-i Peygamber'in yaşamını öğreterek hayata hazırlamaları gerektiğini söyledi. Peygamberlerin çocuklarıyla ya da çevrelerindeki gençlerle olan diyaloglarının günümüzde insanlığa rehberlik edecek örneklerle dolu olduğunu aktaran Müftü Çoşkun, "İslam, genç bir dindir. İslam, gençlerin omuzlarında bugüne gelmiştir. Bizim cennette Peygamber Efendimizle bir ve beraber olmak gibi bir arzumuz, temennimiz var. Kıymetli anne babalar Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin çocuklarıyla olan ilişkileri anlatılır. Bunlar hepinize örnek olmadır" dedi.


Daha sonra bir konuşma yapan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, “Peygamberler silsilesinin sonuncusu Hazret-i Muhammed (SAV) Efendimizin doğum vesilesi ile yapılan 'Mevlid-i Nebi Haftası'nı birlikte icra etmek, kutlamak için toplandık. Öncelikle teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz hayatının her anını izlenerek rol model olarak yaşanmış, bizlere de yansıtmaya çalışmış, asırlar sonra hala bizlere de manevi yatlarıyla, üsluplarıyla bizlere yansıtmış bir Peygamberden bahsediyoruz. Tabii bize düşen bu taraf onun bize gösterdiği çizgileri ona yakışır şekilde hareket etmemiz gerekir “dedi.


Konuşmaların ardından Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi tarafından katılımcılara “Peygamberimiz ve gençlik” konulu konferans verildi.


Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Çoşkun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne tarafından verildi.


“Peygamberimiz ve Gençlik “konulu konferansa Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Çoşkun İlçe jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne kurum amirleri, imamlar ve öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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