Varto'da muhtarlık seçimi

Muş'un Varto ilçesindeki 2 mahalle ve 2 köyde muhtarlık seçimi için vatandaşlar bugün sandık başına gitti.

Varto ilçesine bağlı Kültür ve Gümgüm mahalleleriyle 2 köyde muhtarlık seçimi için sandık kuruldu. Kültür Mahallesi'nde 6 adayın yarıştığı ve birinin kadın olduğu muhtarlık seçiminde adayların hayli heyecanlı oldukları gözlemlendi.

Kültür Mahallesi Muhtar Adayı Yıldız Beyazgül, 6 aday olduklarını ve kendisinin beş erkek adaya karşı yarıştığını belirterek, “Seçimlerin ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Aday arkadaşlara başarılar dilerim” dedi.

Kültür Mahallesi Muhtar Adayı Eser Karaaslan ise seçilen muhtarın yurt dışına gitmesi üzerine seçim yapıldığını belirterek, “6 adayız. Bir arkadaşımız bayan. Tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.