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Varto'da Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası

Muş’un Varto Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası başlatıldı.

Muş'un Varto Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası başlatıldı.


Varto ilçesinde futbol, masa tenisi, hentbol, basketbol ve diğer faaliyetlerin devam etmesi hususunda Kaymakam Ertuğrul Avcı'nın isteği üzerine ilçe merkezinde bulunan öğretmenler ve diğer kurumlar arasında değişik dallarda takımların oluşturularak faaliyetlerin yürütülmesi açısında Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası başlatıldı. İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı'nın isteği üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sağsöz ile birlikte Merkez Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen turnuva start aldı. Varto Merkez Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen turnuvada hakemlik yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, “İlçemiz öğretmenleri ve milli eğitim personelleri arası Masa Tenisi Turnuvasını Varto Yatılı Bölge Ortaokulunun spor salonunda başlattık. Fikstüre göre eşleşmesi yapılan rakipler kıyasıya mücadele etti. İlçe Kaymakamımız Ertuğrul Avcı'nın bize vermiş olduğu emirleri doğrultusunda sportif faaliyetlerin yaygınlaşması hususunda ilk önceliğimiz olan öğretmenlerimizle masa tenisi turnuvasını başlattık. Diğer faaliyetlerimize de ağırlık vereceğiz. İlçemize hayırlı olsun. İlçe kaymakamımıza da teşekkür ederim” dedi.

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