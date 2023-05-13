Varto'da sandık başkanları torbalarını seçim bürosundan aldılar

Muş'un Varto ilçesinde seçimde görevli sandık kurulu başkanları, İlçe Seçim Kurulu'ndan seçim torbalarını aldı.

Yüksek Seçim Kurulunun, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde uygulanacak seçim takvimine göre yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde İlçe Seçim Kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi gerçekleşti. Muş'un Varto ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanılacak sandık mühürleri, mum, görme engelliler için rehber karton, oy pusulası, zarf, kalem, seçmen listesi ve oy çuvallarını bağlamak üzere ip gibi malzemeleri almak isteyen sandık kurulu başkanları, Varto Adliyesine geldi. Burada Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bahriye Akburu ile İlçe Seçim Müdürü Mücahit Özoğul eşliğinde malzemeleri alan sandık kurulu başkanları, malzemeleri ulaştırmak için görevli olduğu bölgelere doğru yola çıktı.

Varto'da 20 bin 505 kişi 1'i seyyar 84 sandıkta oy kullanacak.