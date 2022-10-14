Varto'da sokak hayvanları sorunu masaya yatırıldı

Muş'un Varto Belediye Başkanlığı, kış gelmeden gönüllü veteriner hekimler ve hayvanseverlerle bir toplantı gerçekleştirerek ”doğudan batıya kısırlaştırma seferberliği projesini” hayata geçirmek üzere çalışmalar başlattı.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Güder başkanlığında Varto ilçesinde sokak hayvanlarının sorunlarını görüşmek üzere toplantı düzenlendi. Sokak hayvanları popülasyon fazlalığına çözüm olarak geliştirilen "doğudan batıya kısırlaştırma seferberliği" Varto'dan başladı. 7332/5199 nolu Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyelerin görev alanına verilen kısırlaştırma işlemleri için Varto Belediyesi çalışmalara hızla başladı. Birçok gönüllü veterinerin ve hayvanseverin katkıları ile başlayan görüşmelerde Varto genelinde sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak rehabilite ve aşılamalarının tamamlanması projelendiriliyor. Varto kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Güder, yapılan toplantıda gönüllü veteriner hekimlerine ve hayvanseverlere teşekkür ederek, ”İlçede yıllardan beridir sorun olan ve sokak hayvanlarının yaşam alanlarının oluşturulması ve hayvanların bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması ile aşılama, beslenme ve tıbbi cihazlar için hızlı bir şekilde çalışmalara başlamış olduk. Gördüğünüz gibi gönüllü veteriner hekimlerimiz ve hayvanseverlerimiz mevcut olup, onlarda bizlere destek olmak istediklerini dile getirerek çalışmalarımıza katkı sunacaklarını ve gönüllü olarak bu çalışmalarda görev alacaklarını tarafımıza bildirdiler. Sokak hayvanlarımızın sorununu çok kısa süre içerisinde çözeceğiz. Destek sunan ve bizlere katkıda bulunan her kese teşekkür ederim” dedi.

Gönüllü veteriner hekimler ile hayvanseverlerin Varto ilçesinde sokak hayvanlarının sorununun ele alınmasından dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder'e teşekkür ettiler. Hayvanların yaşam alanlarının oluşturulması bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hayvanseverlerden destek beklediklerini dile getirdiler.

Toplantıya Varto Belediyesi'nden koordinatör İbrahim Geylani, Varto Belediyesi Veteriner Hekimi Öznür Toğrap, gönüllü veterinerler Yoldaş Toprak, Feyyat Geçer, Nimet Aydemir, hayvansever eczacı Ümit Sekmen ile basın temsilcisi Fatih Çelik katıldı.