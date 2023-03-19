Varto'da sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması

Muş'un Varto ilçesinde “Sağlıklı hayvanlar, güvenli sokaklar ve mutlu insanlar” sloganıyla sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması başlatıldı.

Muşun Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder'in istemi üzerine Tatvan Belediyesi Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin katkılarıyla Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneğince sokak hayvanlarını kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme çalışması başlatıldı. Açıklamalarda bulunan Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği yetkilisi Veteriner Hekim Rehber Altıntaş, Varto Belediyesinin daveti üzerine geldiklerini belirterek, “Buradaki amacımız; sokak hayvanlarını kısırlaştırmak, aşılarını yapmak ve küpelemektir. Kısırlaştırma işlemlerini yaptığımız bu hayvanları tekrar alındığı bölgeye geri bırakıyoruz” dedi.

Varto Belediyesi Veteriner Hekimi Öznur Toğrap ise Varto ve Tatvan belediyelerinin işbirliğiyle sokak hayvanlarını kısırlaştırdıklarını söyleyerek, “Hayvanların kuduz aşılarını ve ayrıca iç ve dış parazit aşılarını yaptırdık. Destek veren herkese teşekkürlerimizi sunarız. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Sokaklarımız daha güvenli olacak” ifadelerini kullandı.

Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık da halk sağlığı için sokak hayvanlarını kısırlaştırıp aşılarını yaptıklarını belirterek, “Kaymakamımız Mehmet Güder'in talebi üzerine Tatvan Belediyesi ve gönüllü ekipler ilçemize gelerek sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışması yapıyorlar. Burada gönüllü çalışan hayvan severlere, Tatvan Belediyesine ve kaymakamımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.