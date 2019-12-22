Varto'da tand?r ekme?ine erkek eli de?di

Mu?'un Varto il?esinde tand?r evi a?an gen? giri?imciler, ?al??t?racak kad?n eleman bulamay?nca kendileri tand?r ekme?i pi?irmeye ba?lad?.

Varto il?esindeki A?a?? ?ar??'da tand?r evi i?letmeye karar veren gen? giri?imciler, ?al??acak kad?n eleman bulamay?nca kendileri hamur a??p ekme?i tand?ra vuruyor. Yusuf Bing?l ve Kas?m Avin? adl? giri?imciler, il?ede tand?r ekme?inin daha ?nceden kad?nlar taraf?ndan yap?ld???n? ve Avrupa ?lkelerine dahi g?nderildi?ini dile getirerek, a?m?? olduklar? tand?r evinde asgari ?cret ve sigortal? dahi ?al??acak ve ekmek yapacak kad?n bulamad?klar?ndan dolay? kendileri tand?r?n ba??na ge?erek ekmek ?rettiklerini s?ylediler. G?nde yakla??k 500 ekmek ?rettiklerini ifade eden Avin?, ??l?emizde gen?lerimizin ?o?u i?siz, bizlerde bo? kalmamak i?in tand?r evi a?maya karar verdik. Yakla??k bir ayd?r i?letti?imiz tand?r evinde sigortal? ve asgari ?cretli bir veya iki kad?n eleman bulamad?k. Bu nedenle arkada??m Yusuf Bing?l ve Sava? Bing?l'le birlikte buran?n ?al??mas? i?in kendimiz ekmek pi?irmeye karar verdik. G?rd???n?z gibi bayan elinin de?medi?i tand?r ekme?ine bundan b?yle biz erkeklerin eli de?iyor diyebiliriz. Ekmek almaya gelen m??terilerimizde erkeklerin tand?r ekme?ini yapt???n? g?rd?klerinde hayranl?klar?n? gizleyemiyorlar? dedi.

?Bu gen?leri tebrik etmek laz?m?

Ekmek almaya gelen Ayd?n Durmu? ise, tand?r ekme?inin y?reye ?zg? bir ekmek oldu?unu belirterek, ??okta g?zel bir ekmek. Hem sa?l?kl? hem de koruyucu oldu?u i?in hepimiz tand?r ekme?i tercih ediyoruz. Ne yaz?k ki ekmekte biraz azalma var, s?rada bekliyoruz. Bu ekme?i genelde bayanlar?n yapmas? gerekirken, buradaki arkada?lar bayan eleman bulamad?klar? i?in kendileri tand?r ekme?i yapmaktad?rlar. Bu gen?leri tebrik etmek laz?m, g?zel bir i? becermi?ler. Kendilerine ba?ar?lar dilerim? ifadelerini kulland?.

Tand?r evi a?an arkada?lar?na kasada yard?m etmeye geldi?ini s?yleyen ?hsan Yal??n ise, ?F?r?nc?l??? bilmiyorum. K??t?r i?siziz. Arkada?lar?m? kutluyorum. Kendilerine b?yle bir i? bulduklar? i?in bende g?n?ll? olarak yard?m ediyorum. ?n?allah arkada?lar?m?n bu s?k?nt?lar? yetkililerce g?r?l?r ve kendilerine eleman deste?i verilir? ?eklinde konu?tu.