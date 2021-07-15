Varto'da tekerlekli sandalye dağıtımı

Muş'un Varto ilçesindeki bedensel engelli öğrencilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Özel Varto Özel Çağdaş Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Remzi Tepe, Kaymakam Ertuğrul Avcı'nın İstanbul'daki bir dernekle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirterek, “Okulumuzdaki çeşitli yaş grubundaki 22 engelli öğrenciye tekerlekli sandalye temin edildi. Sandalyeler son derece kaliteli olup; bireylerin yaş, kilo ve boy durumlarına göre dağıtılmıştır.Bu güzel işe sebep oldukları için başta kaymakamımız olmak üzere herkese minnettarız. Kim ki bir yüreğe dokunuyorsa, Rabbim de onun yüreğine dokunsun” dedi.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı ise “Engelli bireyler Allah'ın bize emaneti. Bizim işimiz emanete sahip çıkmak. Hayata bir adım geriden başlayan bu kardeşlerimizin mutluluğu; bizim sevincimiz, onların ise tecellisi. Bugün gülen gözleri ve defalarca ‘Allah razı olsun' duaları hepimizin en güzel hediyesi. İşimiz ve derdimiz yüreklere dokunmak" dedi.