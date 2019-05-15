Varto'da TÜBİTAK Bilim Fuarı

Muş'un Varto ilçesindeki Selçuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi büyük ilgi gördü.

Selçuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından bir yıl boyunca hazırlanan projelerin yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisine Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Milli Eğitim Şube Müdürü Evren Biter, Okul Müdürü Tahir Tunç, kurum müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Varto Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, öğrencilerin hazırladığı projeleri gezdiklerini belirterek, “Güçlü Türkiye'nin inşasında çocuklarımızın ve gençlerimizin önemli rol oynayacağını, bilim yolunda öğrencilerimizin yaşadığı heyecanlarının ortağı ve destekçisiyiz. Öğrencimizin bireysel olarak hazırladığı projeleri büyük bir dikkatle inceledik ve dinledik. Onlardan gelecekte çok şey bekliyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımız için ne yapsak azdır. Onların başarılı olması, vatanına milletine hayırlı bir evlat olması için hizmetlerimizi adeta seferber ettik. Bu seferberliğimiz de her zaman çocuklarımızın hayallerinin peşinden koşması, hayallerinden vazgeçmemesi önemli. Çünkü buradaki gençlerimiz, Türkiye'nin geleceğidir” diye konuştu.

Okul Müdürü M. Tahir Tunç ise, TÜBİTAK 4006 Projesi kapsamında öğrenciler tarafından 26 tane proje hazırlandığını ifade ederek, “Öğrencilerimizin hayata farklı şekilde ve pencerede bakış açılarını ve bilim adamları yolunda gelişmelerini kaydettik. İsrafın haram olduğunu çocuklarımıza aksettirmemiz için de sıfır atık projesi ile ilgili olarak öğrencilerimizi bilgilendirdik” dedi.