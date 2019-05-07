Varto'da 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' sergisi

Muş'un Varto ilçesindeki yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları “TÜBİTAK Bilim Fuarı” sergisi büyük ilgi gördü.

Varto Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencileri tarafından bir yıl boyunca hazırlanan projelerin yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi düzenlendi. Okulun kapalı spor salonunda düzenlenen fuara Varto Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Milli Eğitim Şube müdürleri Şerafettin Yıldız ve Evren Biter, kurum müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Varto Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, öğrencilerin hazırladığı projeleri gezdiklerini belirterek, “Güçlü Türkiye'nin inşasında çocuklarımızın ve gençlerimizin önemli rol oynayacağını, bilim yolunda öğrencilerimizin yaşadığı heyecanlarının ortağı ve destekçisiyiz. Öğrencimizin bireysel olarak hazırladığı projeleri büyük bir dikkatle inceledik ve dinledik. Onlardan gelecekte çok şey bekliyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımız için ne yapsak azdır. Onların başarılı olması, vatanına milletine hayırlı bir evlat olması için hizmetlerimizi adeta seferber ettik. Bu seferberliğimiz de her zaman çocuklarımızın hayallerinin peşinden koşması, hayallerinden vazgeçmemesi önemli. Çünkü buradaki gençlerimiz, Türkiye'nin geleceğidir” diye konuştu.