İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Varto'da Türk Kızılay şubesinden polislere sıcak çorba

Türk Kızılay’ı, korona virüs tedbirleri kapsamında soğuk havada sokağa çıkma kısıtlaması nöbeti tutan polislere sıcak çorba ve çocuklarına da gıda paketi ikramı yaptı.

Türk Kızılay'ı, korona virüs tedbirleri kapsamında soğuk havada sokağa çıkma kısıtlaması nöbeti tutan polislere sıcak çorba ve çocuklarına da gıda paketi ikramı yaptı.


Türk Kızılay´ı Varto Şube Başkanlığı ve gönüllü ekibi, yılbaşı ve korona virüs tedbirleri kapsamında halk sağlığı için sokağa çıkma kısıtlaması nöbeti tutan polis ekiplerine, sıcak çorba ve çocukları içinde gıda paketi hazırladı. Muş-Varto, Varto-Karlıova ve Varto-Hınıs karayolu üzerindeki uygulama noktaları ve kent merkezinde denetim yapan polisleri tek tek gezen Türk Kızılay'ı ekibi, hijyenik ortamda hazırlanan çorbayı karton kaselerle polislere ikram etti. Polisler, -15 derece soğuk havada kendilerine yapılan ikramdan dolayı Türk Kızılay'ı ekibine teşekkür etti.


Türk Kızılay´ı Varto Şubesi Başkanı Hamza Sezgin Yonat, "Yılbaşı ve pandemi sürecinde hava sıcaklığının eksi 15 dereyi bulan soğukta görevi başında olan polis memurlarımıza çeşitli ikramlarda bulunduk. Sıcak çorba, kraker, çikolata gibi ikramlarımız oldu. İnşallah Türk Kızılay´ı, bu ikramlarla polisinin içini ısıtmıştır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.