Varto'da veli toplantısı

Muş'un Varto ilçesindeki Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi Müdürlüğü, eğitim öğretim döneminin ilk veli toplantısını gerçekleştirdi.

Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesinde gerçekleşen veli toplantısı, İstiklal Marşı'nın okunmasını ardında gündem maddeleriyle devam etti. Okul aile birliği başkanlığı seçimi için divan kurulunun oluşturulmasının ardından konuşan Okul Müdürü Abdulnasır Sever, velilerin toplantıya yoğun bir katılım sağladığını belirterek, öğrencileriyle yeterli derecede ilgilendikleri için kendilerine teşekkür etti. Müdür Sever, “Okulumuzda okuyan öğrencilerinizle yakından ilgilenen velilerimiz var. Diğer velilerimizin de öğrencileriyle ilgilenmelerini istiyoruz. Özelikle 11 ve 12. sınıf öğrencilerinizin üzerinde durun. Onlarla ilgilenin. Bol bol kitap okumalarını isteyin. Gelin okulumuza, öğrencilerinizin durumunu sorun. Bu çocukların önlerinde üniversite sınavı var. Bizler okulumuzda her zaman kurs veriyoruz. İnanın bu kurslardan aldıkları eğitimi özel kurslarda bile alamazlar. Okulumuzun her bir öğretmeni bir birinden değerlidir. İlçe Kaymakamımız Ertuğrul Avcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yalçın Süne'nin ilçemizde okuyan tüm öğrencilere verdikleri eğitim yardımları için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı, okul aile birliği seçiminin ardından velilerin branş öğretmenlerinden bilgi almasıyla sona erdi.