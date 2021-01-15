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Varto'da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Varto ilçesinde yürütülen termal su projesinin olumlu sonuç verdiğini belirterek, ilk verilere göre 860 metrede çıkan su sıcaklığının 39 derece olduğunu ve Varto’yu termal kent ve kaplıca şehri yapacaklarını söyledi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Varto ilçesinde yürütülen termal su projesinin olumlu sonuç verdiğini belirterek, ilk verilere göre 860 metrede çıkan su sıcaklığının 39 derece olduğunu ve Varto'yu termal kent ve kaplıca şehri yapacaklarını söyledi.


Yazılı açıklama yapan Vali Gündüzöz, Varto ilçesinde valilikçe termal kent amaçlı proje yürüttüklerini kaydetti. MTA sondaj makinesinin üç aydır çalıştığını ifade eden Vali Gündüzöz, “Sondajda ilk neticeyi şu an aldık. 860 metrede ilk verilere göre su sıcaklığı 39 derece, saniyede 30 litreye yakın su çıkıyor; bu ise kaplıca ve sera faaliyeti için yeterli görülüyor. Varto'yu termal kent ve kaplıca şehri yapacağız. Muş'a hayırlı olsun” dedi.

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