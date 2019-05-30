Varto'da yılsonu sergisi

Muş'un Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu kurslara devam eden kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen yılsonu sergisinin açılışına İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Sait Turan şube müdürleri, kamu kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergi açılışında bir konuşma yapan Varto Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Sait Turan, hedeflerinin tüketen değil üreten ve ürettikleri ile aile bütçelerine katkı sunan meslek sahibi bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Turan, "Merkezimizce gönüllülük esasına dayanarak açmış olduğumuz sosyal ve kültürel kurslarla toplumun kültür seviyesini yükseltmek, bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmıştır. Ezberleri bozduk farklı çalışmalarla farklı vizyonlarla alana indik. Halkın taleplerinin bir adım ötesinde bir çalışma grubuyla alana indik. Seneye alt yapısı daha gelişerek büyüyecektir. Seneye de öğretmeye geçmeyi planlıyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde 30 öğreticinin istihdam edilmesi ile 180 kurs açarak çalışmamıza devam ettik. Bunun 75 kursu mesleki teknik kursları, 60'ı ise genel kurslar ve kurslarımıza bin 350 bayan, gerisi erkek olmak üzere bin 900 kişi katıldı. Bu yıl da sergimizi açıyoruz. Halkla öğrencilerimizle bir aradayız. Huzurlarınızda bayanlara teşekkür ederim” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, Varto Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hazırlamış olduğu sene sonu sergisine katıldıklarını belirterek, “Arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu göz nuru el emeği ürünleri gördük. Çok muhteşem şeyler yapmışlar. Tabi iki yaparak yaşama ve öğrenme bizim ilkemiz. Bu yıl rutinin dışına geçme seklinde bir alışkanlık yakaladık. Daha farklı işler ve eserler ortaya çıkarmaya çalıştık. Arkadaşlarımız da başardılar. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iki gün açık kalacak serginin açılışı yapıldı.