Varto'da yol bakım ve onarım çalışması

Muş'un Varto Belediyesi, korona virüsü nedeniyle hayata geçirilen normalleşme süreciyle birlikte yol yapım ve onarım çalışması başlattı.

Varto Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol yapım ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezi ile 7 mahallesinde bozulan yolları onaran belediye ekipleri, normalleşme süreciyle birlikte çalışmalarını da hızlandırdı. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı'nın talimatıyla yol bakım ve onarım çalışması başlattıklarını ifade eden Varto Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yakup Dede, “Kayyum belediye olarak yol yapım ve bakım programı dahilinde ilk etapta mevcut yolların onarım ve bakım çalışmalarını ekiplerimizle başlattık. Gerek parke taşı döşenen gerekse asfaltlı yollarda bozulan bölgelerde ilk etapta yama çalışmalarını yapıyoruz. Sonrasında 2020 yılı için 50 bin metrekarelik bir kilitli beton parke taşı döşeme planlamamız var. Bütçe altyapısını oluşturduk. Şu an proje aşaması tamamlandı. Keşif ve maliyetlerini çıkartıyoruz. İlçe merkezi ve mahallelerinde bulunan yolların tozdan ve çamurdan arındırma çalışmaları başlanacak. Hedefimiz bu sene yolların yüzde 80'ini tamamlamak. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının ilçe halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

İş yerinin önündeki yolun kış mevsimi şartları nedeniyle bozulduğunu ve belediye ekiplerinin onardığını söyleyen Bahat Şahin de, “Normalleşmenin ardında işlerimize başlamış bulunmaktayız. İş yerimin önünde bulunan yol bayağı bozulmuştu. Belediye ekipleri bu sorunu giderdiler. Kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.