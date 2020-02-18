Varto'daki Şehit Coşkun Özcan İlkokuluna kütüphane

Muş'un Varto Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı'nın öncülüğünde Şehit Coşkun Özcan İlkokulunda kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Kütüphanenin açılışına Kaymakam Ertuğrul Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Sait Turan ve okul müdürleri katıldı. Şehit Coşkun Özcan İlkokulunda kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam Avcı, 900 adet kitabın kütüphanede olduğunu belirterek, “Geleceğimizi şekillendirmek ve daha güvenle bakabilmek için önceliğimiz eğitimdir. Kaliteli bir eğitim için de akademik başarının yanında sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yönünden öğrencilerin yetiştirilmesi gerekir. Okullarımızdaki fiziki mekânları iyileştirmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli şartlarda eğitime devam etmeleri en büyük arzumuz. 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile de çocuklarımıza kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırabileceğimiz alanlar oluşturmak istiyoruz" dedi.

Kitap okumanın çocukların gelişiminde büyük bir etkiye sahip olduğunu, ruhu ve zihni beslediğini de ifade eden Kaymakam Avcı, "Günümüzde toplumlar, sahip oldukları bilgi birikiminin çoğunluğunu kitaplar sayesinde edinmektedir. Geri kalan bilgi ise tecrübelerle öğrenilir. Kitap okumak, düşünce yapısı ve hayal gücünü geliştirir, kendimizi ifade etme yeteneğimizi geliştirir. 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile amacımız çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların düşünen, üretebilen, kendini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'nin de bir konuşma yapmasının ardından Kaymakam Ertuğrul Avcı, öğretmenlerle de bir araya geldi.