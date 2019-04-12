Varto'daki trafik kazasında yaralanan 7 kişi Muş'a getirildi

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 11 kişiden 7'si Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Varto-Hınıs karayolu üzerinde bulunan Yeni Mahalle Kavşağı'nda Eren D. yönetimindeki 52 AJ 710 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kemal T. yönetimindeki 23 LT 307 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 11 kişiden7'si Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. 5'i öğrenci 7 kişi tedavi altına alındı. Yaralılardan Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi öğrencisi Berçem Öztürk'ün durumun ağır olduğu, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.