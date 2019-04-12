İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Varto'daki trafik kazasında yaralanan 7 kişi Muş'a getirildi

Muş’un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 11 kişiden 7’si Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 11 kişiden 7'si Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.


Varto-Hınıs karayolu üzerinde bulunan Yeni Mahalle Kavşağı'nda Eren D. yönetimindeki 52 AJ 710 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kemal T. yönetimindeki 23 LT 307 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada yaralanan 11 kişiden7'si Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. 5'i öğrenci 7 kişi tedavi altına alındı. Yaralılardan Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi öğrencisi Berçem Öztürk'ün durumun ağır olduğu, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.