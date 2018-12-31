Vartolu iş insanından Kur'an kursu yapımına destek

Muş'un Varto Müftülüğünün gerçekleştirmiş olduğu yatılı kız Kur'an kursu inşaatı projesine Vartolu iş insanı hayırsever Gıyasettin Bingöl'den destek geldi.

Varto ilçesinde 1966 yılında yaşanan depremden sonra Gümgüm Mahallesi'nde inşa edilen ve atıl durumda bulunan Kur'an kursu binasının yıktırılarak yerine yeniden yatılı kız Kur'an kursu binası yapılmaya karar verildi. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz ile İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun'un talepleri üzerine Kur'an kursunun yapımını üstlenen iş insanı Gıyasettin Bingöl, Varto ilçesinin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Bingöl, “Vartolu dinamiklerle birlikte Hacı Kaya Özer Camisini inşa ettik. Gerçekten çok güzel ve şık bir cami olmuş. Kaymakamımız ve müftümüz bizi aradılar. Varto'da kız Kur'an kursunun olmadığını öğrendim. Bizde Varto çocuğuyuz. Ayeti kerimede diyor ki, ‘önce akrabalarınız ve yakınlarınıza zekât vereceksiniz, yardım edeceksiniz.' Peygamber Efendimizin hadisidir. Muşta Muşluyuz. Varto'da Vartoluyuz. Dışarıya gidince tam Muşluyuz. Varto bizim için çok önemlidir. Ben 1986 yılından beridir hiç Varto'ya gelmemişim. 33 yıl olmuş, çok değişiklik olmamış ama bazı adımlarda atılmış. Ben bir kardeşiniz olarak elimizden ne gelirse, yapabileceğimiz bir şey varsa yapacağız. Meslek yüksekokulunu hal edeceğiz inşallah. Bizim için önemlidir. Cami de önemli, Kur'an kursu da önemli. İnsanların eğitimi, sevgi, kardeşlik, kucaklaşmak, birbirimizin değerini bilmek önemlidir” dedi.

İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun da, şu an bir vefa örneği yaşadıklarını belirterek, “Varto için takdire şayandır. Müftülük olarak Bingöl ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Şu bir gerçek, hepimiz bir ananın elinde hamur gibi yoğrulduk. Bu anlamda bizlerin beslendiği değerler, başta Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, onun dışında Allah'ın bize örnek olarak gönderdiği ve adımlarını takip ettiğimiz Hazreti Muhammed, bizim için çok önemlidir. Kurulacak Kur'an kursumuzda da değerlerimiz yetişecek. Değerlerin yetişeceği ve büyüyeceği ve insanımıza önder olacağı ve ufuk verecek bir kurs olacak. Bu vesile ile iş insanımız Gıyasettin Bingöl'e, Vartolular adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.