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Vartolu öğrenciler il birincisi oldu

Muş’un Varto ilçesindeki Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi öğrencileri, Muş Alparslan Üniversitesinde yapılan ‘İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Liseler Arası Bilgi Yarışmada’ birinci oldular.

Muş'un Varto ilçesindeki Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi öğrencileri, Muş Alparslan Üniversitesinde yapılan ‘İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Liseler Arası Bilgi Yarışmada' birinci oldular.


Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı etkinlikleri çerçevesinde Muş'ta düzenlenen “İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Liseler Arası Bilgi Yarışmada”, Varto Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi öğrencilerinden Duygu Ceyhan, Hava Mingör, Çınar Bingöl, il birinciliği elde etti. Okul Müdürü Abdulnasır Sever ve öğrencileri makamında kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, öğrencilerin başarısının kendilerini onurlandırdığını söyledi. Süne, “Kızlarımız gerçekten hem övünç kaynağı hem de tüm öğrencilerimize bir örnek oldu” dedi.


Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Öğrenciler, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi gezisine katılacaklar.

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