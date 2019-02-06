Vartolu öğrencilere trafik eğitimi

MUŞ (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyası Muş'un Varto ilçesinde başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' kampanyasına destek olmak amacıyla Varto'da bir etkinlik düzenlendi. Varto Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı, Varto Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri verilen emri yerine getirmek üzere, Şehit Coşkun Özcan ilköğretim okulu önünde öğrencilerle bir araya gelerek, ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' “projesini gerçekleştirmek üzere uygulamalı bir şekilde öğrencilerle birlikte çalışma başlattı. Etkinliğe, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, kurum amirleri okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Planlaması yapılan trafik eğitimi ile ilgili olarak ilk önce Şehit Coşkun Özcan İlkokulu önünde bir program düzenlendi. Daha sonrasında Hürriyet Ortaokulu, Mehmet Akif İlkokulu ile Cumhuriyet Ortaokulu önlerinde öğrenciler trafik ile ilgili olarak bilgilendirildiler. İçişleri Bakanlığının uygulamaya koymuş olduğu ve önceliğin yayaların konulu genelgesini uygulamak üzere burada toplandıklarını ifade eden Kaymakam Kaçmaz, “İçişleri Bakanlığımızın ülkemiz genelinde başlatmış olduğu 2019 yılında öncelik yayaların sloganıyla ilçemizde mobil uygulama başlattık. Buradaki amacımız yayalarımızın hakkı olan ve bu hakkın maalesef istismar edilen bu hakkın tekrar hatırlatılması yönünde sürücülerimize bir hatırlatmada bulunduk. Burada kurallara dikkat ederek her hangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden herkesi trafiğin kurallarına uymaya davet ediyoruz. Bundan sonra sürücülerimize, yayalarımızın haklarına riayet etmeleri konusunda telkinde bulunuyoruz, hatırlatıyoruz” dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ise, ”Bu yıl trafikte yayaların önceliğinin bir yıl olacaktır. Kaymakamımızla birlikte güzel bir uygulama yaptık. Sürücülerimizi bilgilendirdik. Öğrencilerimize yardımcı olduk. Denetimlerimiz sıklıkla devam edecektir” dedi.

Kadın sürücü Gülşah Yandım ise, ”Güzel bir uygulamadır. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Emeği geçen her kese teşekkür ederim” dedi.

Uygulama da sürücüler ve öğrenciler bilgilendirildi, broşürler dağıtıldı.