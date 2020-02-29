İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vartolular Mart ayını beklerken kar sürprizi ile uyandılar

Muş’un Varto ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, 90 köy ve 50 mezranın yolu ilçe ile bağlantısı kesildi.

Muş'un Varto ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, 90 köy ve 50 mezranın yolu ilçe ile bağlantısı kesildi.


Varto ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Vartolular Mart ayını beklerken sabah saatlerinde kar sürprizi ile uyandılar. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başlarken, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Sabah iş yerleri açan esnaflar kar temizleme ve soba koyma mesaisi ile karşılaştılar. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 50 santimi geçtiği belirtildi. Yetkililer, kar yağışı ile birlikte vatandaşların ve ekiplerin duyarlı davranmalarını istedi.


Konu ile ilgili bilgi veren İlçe Özel idare Müdürü İmam Karahan, Varto ilçesine bağlı 90 köy ve 50 mezranın yolunun kardan kapalı olduğunu, kar yağışının dinmesi ile ekiplerin bu yolları açmaları için çalışma başlatacaklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.