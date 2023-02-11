Varto'nun cadde ve sokaklarında biriken kar kütleleri ilçe dışına taşınıyor

Muş'un Varto Belediyesi, etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda yaptığı temizleme sonrası biriken kar kütlelerini kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan temizleme çalışmaları sonunda tüm ana yollar ve sokaklar temizlendi. Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremden dolayı hayatını kayıp eden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, sağ kalanlara da acil şifalar diledi. Büyük bir felaket yaşadıklarını ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyen Işık, “Üç ile 7 Şubatta Türkiye'yi etkisi altına yağışla birlikte, ilçemiz dede olumsuz hava şartları oluştu. Yağıştan dolayı anayollarımız kapandı. Şubat ayının ilk gününde yağan kar yağışının hemen ardından süratle tüm ana yolları ve sokakları açtık. Ardından şehir içerisinde 20 bölgede devasa kar yığınları toplayıp biriktirdiğimiz karları kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyor. Son yağan karın ardından temizleme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Bu olumsuz hava şartlarıyla birlikte belediyemiz 6 iş makinesi ve 10 yardımcı personelle beraber 24 saat esasına göre tüm sokakları temizleyip açmıştır. Şu an kapalı cadde ve sokağımız yoktur. Tüm kurumlarımızın önü temizlenmiştir. İlçe merkezinde çeşitli yerlerde toplanan kar; 3 yükleyici ve 4 kamyonla ilçe merkezi dışına taşınmaktadır. Günde 70 kamyon kar taşıyoruz. Her bir seferi 30 tondan günde 21 bin ton kar taşıyoruz. İlçemizde ulaşım konusunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır. Türkiye'nin başı sağ olsun” dedi.

Son yağan karın ilçeyi adeta felç ettiğini ve belediyenin hızlı bir şekilde çalıştığını ifade eden Fatih çelik adlı esnaf da, “Son iki gündür Varto ilçemizde aşırı bir kar yağışı oldu. İlçede kar tepeleri oluştu. Belediyemiz gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyor ve karı ilçe dışına taşıyor. Gayet güzel bir çalışma yapıyor. Dondurucu bir soğuk var. Bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.