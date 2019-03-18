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Vartospor, Muş İdman Belediyesporu 3-0 mağlup etti

Muş Amatör Ligi birinci grupta mücadele eden Vartospor, konuk olduğu Muş İdman Belediyesporu 3-0 mağlup etti.


Muş Stadyumunda karşı karşıya gelen Vartospor ile Muş İdman Belediyespor maçını Gürkan Tanoğlu yönetti. Maça hızlı başlayan Vartospor, 30.dakikada Bülent Han ve 35. dakikada Mehmet Bingöl'ün bulduğu golle birinci yarıyı 2-0 önde kapattı.


İkinci yarıda rakibine oranla daha üstün oynayan Vartospor, 60. dakikada Yasin Yeşilkaya'nın ayağından kazandığı golle maçı 3-0 önde bitirdi.


17 puanla yoluna devam eden Vartospor, haftaya Zafersporla karşılaşacak.

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