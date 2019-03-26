Varto'ya gençlik merkezi kurulacak

Varto Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler ile kaymakamlık makamında bir araya geldi. Gümgüm Mahallesi Kasabaiçi mevkiinde bulunan arsa üzerindeki Yeni Belediye İş Hanının birinci katında bulunan 280 metrekarelik 28 bağımsız olarak bulunan yeri Gençlik Merkezi yapılması yönünde Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis edildi. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, ”İlçemizde spor merkezimiz yoktu. Bu nedenle ilçede sportif faaliyetlerinin yürütülmesi açısında İl Gençlik ve Spor Müdürü ile birlikte Gümgüm Mahallesi Kasabaiçi mevkiinde bulunan arsa üzerindeki Yeni Belediye İş Hanının birinci katında bulunan 280 metrekarelik 28 bağımsız olarak bulunan yeri Gençlik Merkezi yapılması yönünde Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis ettik. Bundan sonra ilçemizde Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün de bir merkezi olacak. Vartolu hemşerilerime hayırlı olsun. Bu konuda emek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz'e, milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek'e ve ilçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Tunay Ergül'e çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı sunarız ”dedi

İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler ise, “Varto ilçemizde Gençlik Merkezi yapmak üzere kamu binasının ücretsiz tahsis protokolünü Kaymakamımız Erkan Kaçmaz ile imzaladık. En kısa sürede yapımını tamamlayarak gençlerimizin hizmetine açacağız İnşallah. Destek veren başta Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz'e, milletvekilimiz Sayın Mehmet Emin Şimşek'e ve Kaymakamımız Erkan Kaçmaz'a çok teşekkür eder, saygılarımızı sunarız ”dedi.