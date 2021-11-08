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Varto'ya kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor

Muş’un Varto Belediyesi tarafından yürütülen kaldırım ve kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Muş'un Varto Belediyesi tarafından yürütülen kaldırım ve kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor.


Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder'in talimatıyla yürütülen çalışmalar, kış mevsimi öncesi hızlandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, Aşağı Çarşı'da yaptıkları kilitli parke çalışmalarının kısmen bittiğini belirterek, “Öncelikle bu işte emeği geçen başta Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz, Fen İşleri Müdürümüze ve çalışanlarına, temizlik işleri çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.


Vatandaşlar ise yürütülen çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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