VEDAŞ, bin vatandaşla iftarda buluştu

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 2 milyonu aşkın vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Muş'ta düzenlediği iftar programında yaklaşık bin vatandaşla buluştu.

VEDAŞ ailesi olarak geleneksel hale getirilen iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, “Birlik, beraberlik ve dayanışma ikliminin geliştiği Ramazan ayında vatandaşlarımızla iftar sofralarımızda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmet bölgemiz genelinde tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza iftar yemeği verilmesini sağlayan şirket yöneticilerimize ve iftar soframıza katılan kıymetli halkımıza teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

Kurum amirleri, basın mensupları ve muhtarların da katıldığı iftar yemeği sonrasında Muş İl Müftüsü Alaettin Bozkurt bir konuşma yaparak VEDAŞ'a gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.