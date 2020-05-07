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VEDAŞ çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, korona virüs nedeniyle hayatın evlere sığdığı bugünlerde enerji arzında aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Hastaneler ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere enerji arzında aksama yaşanmaması için teyakkuz halinde görev yaptıklarını belirten VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, sosyal izolasyonu sağlamak için halkın evde kaldığı bu süreçte enerji arzında aksama yaşanmaması için 7/24 görev başında olduklarını söyledi. Onarım çalışmalarının yanı sıra trafo ve pano kontrolleri, iletkenlere temas eden ağaçların budanması, şebeke izolasyonu gibi önleyici arıza çalışmalarını da titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Şentürk, “Muş merkez, ilçeler ve köylerimizde vatandaşlarımızın bu süreci evlerinde huzur içerisinde geçirmesi için çalışıyoruz. Ayrıca virüs salgınının yayılmasını önlemek için vatandaşlarımızın bu süreçte evde kalmaları büyük önem arz ediyor. Şirketimiz ile ilgili bir işlemi olan tüketicimiz, 186 numaralı çağrı merkezimizden, vedas.com.tr internet sitemizden, 0538 655 28 28 numaralı whatsapp hattımızdan ya da diğer iletişim kanallarımızdan tüm işlemlerini rahatlıkla yapabilmektedir” dedi.

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