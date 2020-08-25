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VEDAŞ ekipleri, hayatın enerjisi kesilmemesi için görev başında

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Ş. (VEDAŞ), korona virüs pandemisi nedeniyle karantinaya alınan bölgelerde hayatın enerjisinin kesilmemesi için görev yapıyor.


Muş Valiliği tarafından karantina bölgesi ilan edilen Muş merkeze bağlı Bozbulut köyünde yaşayan bir aile, elektrik sayacının ve bağlantı hattının arızalanması nedeniyle elektriksiz kaldı. VEDAŞ'ın Alo 186 Çağrı Merkezini arayan ailenin yaşadığı elektrik kesintisi, VEDAŞ ekiplerinin karantina bölgesinde gerçekleştirdiği onarım çalışması sonucunda giderildi.



Şentürk: “Hayatın enerjisinin kesilmemesi için görev başındayız”


Karantina nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde yapılan çalışma hakkında bilgi veren VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, “Karantina bölgesinden Alo 186 Çağrı Merkezimize yapılan arama sonrasında ekiplerimiz bölgeye giderek gerekli onarım çalışmasını yaptı ve haneyi yeniden enerjilendirdi. Karantina bölgesine giriş ve çıkışlarda uyulması gereken hijyen kurallarına yönelik personelimizi düzenli olarak eğitiyoruz. Karantina bölgesinde çalışan personelimizin sağlık durumları da iş yeri hekimlerimiz tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Sürecin başından beri hastanelerimiz ve sağlık kuruluşlarımız başta olmak üzere hizmet bölgemizin geneline kesintisiz enerji vermek için teyakkuz halinde görev yapıyor, hayatın enerjisinin kesilmemesi için özverili ve gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da rehavete kapılmadan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi.

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