VEDAŞ ekipleri, kesintisiz enerji arzı için havai hatları yer altına alıyor

Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, kentte birçok noktada enerji nakil hatlarını toprak altına alarak vatandaşa kesintisiz elektrik arzı sağlamayı hedefliyor.

Muş VEDAŞ ekiplerinin kentteki arıza, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Kentteki 12 kavşak ve Muş-Bingöl kara yolunun 5. Kilometresinde bulunan havai elektrik hatlarını toprak altına almak için çalışmalarını sürdüren VEDAŞ ekipleri, hem kaliteli enerji arzı sağlamayı hem de görüntü kirliğini ortadan kaldırmayı planlıyor.

“Eski havai enerji nakil hatları yer altına alınıp aydınlatma çalışması yapılmaktadır”

Çalışmaları yerinde inceleyen VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir coğrafya da oldukça kritik bir görevi ifa ettiklerini söyledi. VEDAŞ Muş il Müdürlüğü olarak kaliteli ve kesintisiz enerji için yatırımların devam ettiğini kaydeden Coşar, “Bu sene de muhtelif aydınlata grubu çalışmamız bulunmaktadır. İlimizdeki 12 kavşak ve M2 mezbaha arası dediğimiz enerji nakil hattının yer altına alınması için bu çerçeve de çalışmalarımız devam etmektedir. Buradaki eski havai enerji nakil hatları ekiplerimizce yer altına alınıp aydınlatma çalışması yapılmaktadır” dedi.

“2023 yılında da 200 milyon liralık bir yatırım yapmayı ön görüyoruz”

Hatları toprak altına almak için yapılan maliyetin yaklaşık 12 milyon lira olduğunu anlatan Coşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İlimizde de 2022 yılında yaklaşık 160 milyon lira, 2023 yılında da 200 milyon liralık bir yatırım yapmayı ön görüyoruz. Bu bölgedeki hatlar havai hat olup ilk defa yer altına alınmaktadır. İlimizin enerji kalitesini yüksekte tutmak, altyapı çalışmalarını yenilemek için şehrimizin kritik noktalarındaki enerji nakil hatlarını yer altına almaktayız. Buradaki asıl amacımız vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz elektrik arzını sağlamak, arızaların minimize etmek, yolların, caddelerin aydınlatılması ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasıdır” dedi.