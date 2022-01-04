VEDAŞ ekiplerinin kış mesaisi devam ediyor

Ş. (VEDAŞ) ekipleri, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle enerji arzında aksama yaşanmaması için teyakkuza geçti.

Fırtınalı olumsuz hava şartları nedeniyle hasar gören elektrik şebekesini onarmak için görev yapan ekipler, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazide yaya olarak ilerleyip enerji arzını normale getirmek için özveriyle çalışıyor. Kış döneminde de tüketicilerine kesintisiz enerji vermek için görev başında olduklarını belirten Muş İl Müdürü Suat Coşar, “Yoğun kar yağışı ve fırtınalı olumsuz hava şartları nedeniyle merkeze bağlı Derecik köyünü ve mezralarını besleyen hattımızda iletken kopmasına bağlı arıza meydana geldi. Onarımı sağlamak için bölgeye intikal eden ekiplerimiz, araçla çıkabildikleri yere kadar araçla, daha sonra da kar kalınlığının bir metreye ulaştığı arazide yaya olarak ilerleyerek kopan iletkenleri yenisiyle değiştirerek onarımı gerçekleştirdi” dedi.

Kış eylem planlaması kapsamında araç ve personel planlamalarını yaptıklarını ifade eden Coşar, “Paletli aracımız, 4x4 araçlarımız ve kar motorumuzla güçlendirdiğimiz araç filomuz ve profesyonel ekibimizle çetin kış şartlarında da enerji arzında aksama yaşanmaması için hazırız. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmette aksama yaşanmaması için yeni yılda da tüm gücümüz ve enerjimizle görev başında olacağız” ifadesinde bulundu.