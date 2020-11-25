VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü kış hazırlıklarını tamamladı

Elektrik şebekesini kış şartlarına hazır hale getirmek için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklama yapan VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, “Yaklaşmakta olan çetin kış şartlarında da tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitesinde aksama yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerimiz aldık. Bu kapsamda; merkez, ilçe, köy ve mezralarımızdaki trafo, pano, havai hatlar, aydınlatma tesisleri gibi şebeke unsurlarımızın tamamının bakım ve kontrollerini tamamladık. Hatlarımıza temas eden veya kar yağışı sonrasında hatlarımızın üzerine devrilme riski bulunan ağaçların budamasını gerçekleştirdik. Yatırım çalışmalarımız kapsamında birçok noktada havai hatlarımızı yer altına alarak şebekemizi iklim şartlarının olumsuzluklarından da korumuş olduk. Araç ve ekipmanlarımızın bakım ve kontrollerini de yaparak kışa hazır hale getirdik” dedi.

Kış şartlarının kırsal bölgelerde daha da çetin geçtiğini vurgulayan Şentürk, “Kırsal bölgelerimizi enerjilendiren bazı hatlarımız dağlık alanlardan geçmekteydi. Ağaç direkle tesis edilen bu hatlarda yoğun kar yağışı sonrasında direk devrilmesinden kaynaklanan arızalar zaman zaman oluşabilmekteydi. Bu durumu önlemek amacıyla 2020 yılı yatırım çalışmalarımız kapsamında kırsal bölgelerimizi enerjilendiren bu hatlarımızdan birçoğunu yol güzergâhına taşıyarak beton direkli yeni hatlar tesis ettik. Böylece kırsal bölgelerimizin enerji altyapısını da güçlendirerek tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitemizi artırmış olduk” diye konuştu.