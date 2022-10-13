VEDAŞ, paydaş firma personellerine bakım onarım eğitimi verdi

Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, bakım ve onarım süreçlerinde görev yapan yüklenici firma çalışanlarına eğitim verdi.

Saha operasyonlarında standardizasyonu sağlamak, iş verimliliğini geliştirmek ve mevcut bilgileri güncellemek amacıyla VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü eğitim alanında yüklenici firma çalışanlarına teorik ve pratik eğitimler verildi.

Eğitimler hakkında açıklama yapan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, kurumda görevli deneyimli çalışanlar tarafından saha operasyonlarında paydaş oldukları yüklenici firma çalışanlarına eğitim verildiğini ifade etti.

Verilen eğitimler neticesinde sahada gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları gibi süreçlerde standardizasyonu sağlamayı hedeflediklerini aktaran Coşar, “Ayrıca bu eğitimler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve yeni nesil ekipmanların kullanımı hakkında detaylı bilgiler verdik. Eğitimlerimiz sonucunda elde edilen kazanımlar, saha süreçlerimizdeki iş yükünü hafifleteceği gibi tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini ve hızını da artıracaktır” ifadelerini kullandı.