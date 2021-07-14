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VEDAŞ personeli korona virüs aşısı oldu

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü personeli, yerinde aşı uygulaması kapsamında korona virüs aşısı oldu.


Personeli salgın riskinden korumak için süreç boyunca hijyen kurallarına azami özeni gösterdiklerini ifade eden VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, çalışanları ve tüketicileri bulaşma riskinden korumak için gerekli tüm tedbirleri pandemi boyunca titizlikle uyguladıklarını ifade etti. Aşılama döneminin başlamasıyla birlikte il müdürlüğünde kurulan stantta aşı olmayı tercih eden personellerin gönüllülük esasına göre aşılarını olduklarını ifade eden Coşar, “Müdürlüğümüze gelerek saha ve ofis çalışanlarımızı aşılayan, süreç boyunca fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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