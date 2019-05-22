VEDAŞ'tan 490 milyon TL'lik yatırım müjdesi

Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde görev yapan kurum personellerine yönelik iftar düzenlendi. VEDAŞ Genel Müdürü Saim Kovancı, bölgeye yaklaşık 490 milyon lira yatırım yapacaklarını söyledi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen iftar kapsamında VEDAŞ'ın Muş ve ilçelerinde çalışan personelleri bir araya geldi. İftar sonrası gazetecilere açıklama yapan VEDAŞ Genel Müdürü Saim Kovancı, bölgeye yaklaşık 490 milyon lira yatırım yapacaklarını söyledi.

Kovancı, Ramazan ayı münasebetiyle Van Bölge Müdürleriyle birlikte Muş'ta görev yapan personelle iftarda bir araya geldiklerini belirterek, “Buradaki amaç hem kaynaşmak hem de yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunmak” dedi.

Bölgenin yatırama çok ihtiyacı olduğunu hatırlatan Kovancı, “Tabi bölge her geçen gün gelişiyor. Muşumuzda da güzel gelişmeler var. Bizde hem yatırımları yerinde görmek hem de çalışanları ziyaret etmek için geldik” diye konuştu.

Muş'ta daha önce TEDAŞ'ın bir tane trafo merkezi bulunduğunu aktaran Genel Müdür Saim Kovancı, “Çok eski bir merkez olduğundan dolasıyla bir merkezde bir arıza olduğu zaman veya bakıma alındığı zaman Muş'un birçok ilçesi enerjisiz kalıyordu. 2 ay önce Muş'a geldiğimde buradaki arkadaşlarımız sıkıntıyı bana anlatılar. Bizde TEDAŞ'la yaptığımız görüşmeler neticesinde Muş'ta ikinci bir TEDAŞ trafo merkezini yatırım programına aldık. Bu bizim için önemli bir yatırım. Kısa sürede buraya bir indirim merkezi yapacağız. Bu tabi elektrik altyapısı için önemli bir merkez. Muş'ta hem şehir şebekelerinin yer altına alınması hem köy şebekelerinin yenilenmesi hem de köy enerji nakil hatlarının yenilenmesi noktasında yeni çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

2020 sonuna kadar Doğu Anadolu Bölgesine 490 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını belirten Kovancı, “Tabi bu çok önemli bir rakam. Kamu zamanında da bu yatırımlar yapılıyordu ama bu kadar rakamlar yoktu. Eğer biz nakit akışını çevirebilirsek bu yatırımı biraz daha yukarı çıkartmayı hedefliyoruz. Burada önemli olan tahsilatı da kayıp kaçağı da arzu ettiğimiz düzeye indirmek önemli. Bunları ne kadar indirebilirsek bu rakamları biraz daha yukarıya çıkaracağız. Bunun yanında otomasyon yatırımları yapıyoruz. Uzaktan kontrol izleme yatırımları yapıyoruz. Arzu ediyoruz ki Muşumuza daha fazla daha güzel yatırımlar yapalım ve kesintisiz bir enerji, sürekli bir enerji, düzgün voltajlı, sabit enerji tüm kullanıcıların hizmetine sunalım. Gayemiz bu inşallah hep beraber yaparız” diye konuştu.

İftara; VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, Yatırım Grup Müdürü Orhan Gültepe, Türker Vepsaş Şirket Müdürü Murat Taş, Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, VEPSAŞ İl Müdürü Mesut Baskın, VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi Sendika temsilcilere ve çok sayıda personel katıldı.