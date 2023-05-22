VEDAŞ'tan yeni yatırımlar

Kış mevsimi nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan şebeke yatırımlarını baharın gelmesiyle birlikte devam ettiren VEDAŞ, yaptığı yatırımlarla tüketicilerine verdiği hizmetin kalitesini daha da artırmayı hedefliyor. Muş ilinde sürdürülen yatırım çalışmaları hakkında bilgi veren VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, “Kar örtüsünün yerden kalkmasının hemen ardından yatırım çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Şebekemizi güçlendiren ve modernize eden yatırımlarımızla, tüketicilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz. Yatırım çalışmalarımızın bu ilk etabında; ihtiyaç duyulan bölgelerde havai hatlarımızı yer altına alıyor, ağaç direkli şebekelerimizi beton direklerle değiştirerek şebekemizi güçlendiriyoruz. Bu çalışmalarımız aynı zamanda şebekemizi mevsimin olumsuzluklarına karşı da korumuş oluyor. Yeni açılan yollarda kuracağımız yeni aydınlatma tesisleriyle kentimizin aydınlığını daha da artırmayı hedeflemekteyiz” dedi.