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Yaban hayvanları için doğaya kolilerce tavuk eti bıraktı

Muş’un Malazgirt ilçesinde kasap ve şarküteri işleten duyarlı vatandaş Bayram Güvenir, kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya kolilerce tavuk eti bıraktı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde kasap ve şarküteri işleten duyarlı vatandaş Bayram Güvenir, kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya kolilerce tavuk eti bıraktı.


Duyarlı vatandaş Bayram Güvenir, etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaban hayvanları için ilçe merkezine 20 kilometre uzaktaki boş bir araziye yem ve daha önceden deposunda biriktirdiği kolilerce tavuk etini bıraktı. Doğaya yem bırakılmasının ardından aç olan yabani hayvanlar hemen bölgeye akın etti.



“Buralarda kış ayları çok çetin geçiyor”


Bayram Güvenir, ilçede kış aylarının çok soğuk ve çetin geçtiğini ifade etti. Güvenir, “İlçemizde kış ayları çok çetin geçiyor. Bugünde hava sıcaklığı yaklaşık eksi 15 derece civarındadır. Yaban hayvanları için her kış mevsiminde en az 4 veya 5 kere doğaya tavuk eti bırakıyorum. Ben kendim kasap ve şarküteri işletiyorum. Kasap dükkanımda topladığım tavuk etlerini soğuk hava depomda muhafaza ediyorum. Kar yağmaya başlar başlamaz, bende depomda biriktirdiğim tavuk etlerini arabamla alıp doğaya bırakıyorum. Malazgirt Belediye Başkanımız da başıboş sokak köpekleri için çok güzel bir barınak yaptı. Ben ayrıca bu barınak içinde gidip tavuk eti bırakmayı düşünüyorum. Metropolde yaşayan duyarlı vatandaşlarımız bizlere yem göndersinler, bizler daha fazla yaban hayvanlarına ulaşalım. Bizler bu doğada aç kalan yabani hayvanları doyurursak, o zaman yabani hayvanlar aç kalıp şehir merkezine inmez” dedi.

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