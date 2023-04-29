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Yağmur sonrası çıkan gökkuşağı mest etti

Muş’ta yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu.

Muş'ta yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu.


Muş'ta bir haftadır aralıklarla etkili olan yağmur yerini rengârenk gökkuşağına bıraktı. Muş'ta bahar mevsiminde etkili olan yağmurlar çiftçileri sevindirirken yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı ise görenleri mest etti. Gökkuşağını fotoğrafını çeken vatandaşlardan Serdal Arslan, "Bahar mevsiminde yağan yağmurun çiftçiyi sevindirdiğini belirterek, "Bu yıl kuraklığın yaşanabileceğinden çok korktuk. ancak bahar mevsimi ile birlikte çok güzel yağmur yağdı. çiftçilerimiz çok sevinçli. Bu günde yağan yağmur sonrası Muşun üzerinde gökkuşağı açtı. Muşun üzerinde boydan boya uzanan gökkuşağı resmen görsel şölen sundu" dedi.

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