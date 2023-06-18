Yanlış kimlik bir yılına mal oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumuna yanlış kimlikle gelen bir kişi binaya alınmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) her yıl olduğu gibi bu yıl da geç kalan bazı üniversite adayları, kapıların kapatıldığını görünce büyük şok yaşadı. Muş Alparslan Üniversitesindeki sınav merkezine gelen bir aday kendi kimliği yerine yanlışlıkla kızının kimliği ile gelince sınava alınmadı. Yanlış kimlik ile sınav merkezine gelen adayın bir yıllık emekleri boşa gitti. Eşi tarafından kimliği yetiştirilmeye çalışılsa da kalan süre adayın içeri alınmasına yetmedi.

Sınava giren adaylardan Ahmet Kaya ise yaklaşık bir yıl boyunca özenle sınava hazırlandıklarını belirterek, “Bir yıl boyunca çalıştık inşallah emeklerimizin karşılığını alırız, tüm aday arkadaşlarıma başarılar dilerim” dedi.