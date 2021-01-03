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Yapılandırma başvuru süresi 31 Ocak'a uzatıldı

Muş Belediyesi, vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını ve yapılandırma sonrası ocak ayında gerçekleştirilecek ilk taksit ödemelerinin ise şubat ayına ertelendiğini açıkladı.


31 Aralık 2020 tarihinde sona eren vergi borcu yapılandırma müracaatı bir ay daha uzatıldı. Belediye Başkanı Feyat Asya, yapılandırma süresinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını belirterek, belediyeye borcu bulunan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Asya, 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun' çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırılacağını duyurdu. Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affı ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmaları uyarısında bulundu. Müracaatların bu ayın sonuna kadar devam edeceğini belirten Başkan Asya, vergi affından yararlanmak isteyen mükelleflerin bir an önce borçlarını yapılandırması gerektiğini ifade etti.


Başkan Asya, “Emlak, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, su ve atık su alacakları kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek. Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Ocak'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğümüze başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek” dedi.

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